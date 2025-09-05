عشاق الفلك يترقبون «قمر الدم» الأحد       

يحظى عشاق علم الفلك بفرصة رؤية قمر الدم، بعد غد، خلال خسوف كلي للقمر يُرصد بشكل رئيس في آسيا، وبشكل طفيف أيضاً في أوروبا وإفريقيا.

تحدث هذه الظاهرة التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماماً بهذا الترتيب، ويكون القمر في طور البدر.

وستتاح الفرصة الفضلى لمشاهدة هذه الظاهرة في الصين والهند، وكذلك لسكان شرق إفريقيا وغرب أستراليا، وفي أوروبا، سيكون المشهد مرئياً لفترة وجيزة مع طلوع القمر في وقت مبكر من المساء.

يتحول لون القمر إلى الأحمر أثناء انزلاقه إلى ظل الأرض الذي يحجب أشعة الشمس، ويفقد تدريجياً بريقه الأبيض، وأوضح عالم الفيزياء الفلكية بجامعة بلفاست، رايان ميليغان، أن أشعة الشمس الوحيدة التي تصل إليه «تنعكس وتتشتت عبر الغلاف الجوي للأرض».

ومع ذلك، فإن الأطوال الموجية الزرقاء للضوء أقصر من الأطوال الموجية الحمراء، وبالتالي يسهل تشتيتها أثناء مرورها عبر الغلاف الجوي للأرض، وأشار ميليغان إلى أن «هذا ما يُعطي القمر لونه الأحمر الشبيه بلون الدم».

هذا الخسوف الكلي للقمر، وهو الثاني هذا العام بعد الخسوف الذي رُصد في مارس الماضي، يشكّل مقدمة للكسوف الشمسي الكبير المتوقع العام المقبل، في 12 أغسطس 2026.

وهذا الكسوف الكلي للشمس، وهو الأول في أوروبا منذ عام 2006، سيكون مرئياً بالكامل في إسبانيا وآيسلندا، وجزئياً في دول أخرى.