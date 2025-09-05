«القدرة» محمية المها العربي

محمية القدرة في دبي واحدة من أجمل الوجهات الطبيعية التي تعكس سحر الصحراء الإماراتية، فهي موطن قطعان المها العربي التي تجوب رمالها الذهبية بحرية، وتمنح الزائر مشهداً نادراً يختلط فيه الجمال البري بالسكينة، هناك بين الكثبان الممتدة وأشجار الغاف العريقة، يشعر المرء كأنه في لوحة طبيعية تعكس تناغم الإنسان مع بيئته، وتجسد التزام دبي بالحفاظ على تراثها البيئي وحماية التنوع الحيوي.. إنها محطة للهدوء والتأمل، ومتنفس لعشاق الطبيعة بعيداً عن صخب المدينة.