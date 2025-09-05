«ملكة الكيتامين» تقرّ بالذنب في وفاة ماثيو بيري

أقرّت المرأة المشتبه في بيعها مادة الكيتامين، التي أودت بحياة نجم مسلسل «فريندز» التلفزيوني، ماثيو بيري، عام 2023، بالذنب أمام محكمة في كاليفورنيا، ما يجنبها محاكمة قضائية.

وتواجه جاسفين سانغا، البالغة 42 عاماً، والمعروفة في بعض أوساط هوليوود باسم «ملكة الكيتامين»، عقوبة سجن تصل إلى 65 عاماً كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب هذا، ويتضمن تهماً عدة موجهة إليها بينها توزيع الكيتامين الذي أدى إلى الوفاة، وصدمت وفاة ماثيو بيري، الذي عُثر عليه فاقداً للوعي في حوض جاكوزي بشقته في أكتوبر 2023، جمهور مسلسل «فريندز»، وأعقبتها موجة من الإشادات بالممثل الراحل في هوليوود، وكان الممثل الذي لعب دور تشاندلر بينغ في المسلسل الشهير، قد تحدث علناً عن مشكلاته مع الإدمان، وفقاً للتحقيق باعت جاسفين سانغا عشرات الجرعات من الكيتامين إلى ماثيو بيري، وخلال تفتيش منزلها عثر المحققون على 80 قارورة من الكيتامين، إضافة إلى الميثامفيتامين والكوكايين.