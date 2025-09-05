«بيتلجوس» من مسارح «برودواي» إلى الإمارات

عند ذكر اسم «بيتلجوس»، في الأغلب، يرتبط بالعمل السينمائي الكلاسيكي الذي أخرجه تيم بيرتون عام 1988 بطابعه الفريد، غير أن القصة على مسارح برودواي اتخذت حياة جديدة كلياً، بعد أن تحوّلت إلى تحفة مسرحية موسيقية ضخمة وجريئة وابتكارية، لتصبح ظاهرة عالمية، حققت نجاحاً لافتاً بين الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

وللمرة الأولى في دولة الإمارات، تستضيف «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس العرض الحي للمسرحية الموسيقية الشهيرة «بيتلجوس»، خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر المقبل، لتقدم تجربة استثنائية تمزج بين الكوميديا والموسيقى والعروض الحية الباهرة.

ونجح عرض «بيتلجوس» على مسارح برودواي، منذ انطلاقه عام 2019، في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة من المعجبين المتحمسين، وعند الإعلان عن إيقافه في عام 2020، أطلق محبّو العرض حملة دعم ضخمة عبر الإنترنت، أظهرت ولاءً استثنائياً للعرض، ما دفع القائمين عليه إلى إعادته إلى برودواي، استجابةً للطلب الجماهيري.

يحافظ العرض المسرحي «بيتلجوس» على روح الفيلم الأصلي بما يميّزه من كوميديا غير تقليدية، وأسلوب بصري قائم على الطابع القوطي، وشخصيات خارجة عن المألوف، لكنه يتخطى ذلك بكثير، فقد حوّل العمل الموسيقي عالم تيم بيرتون السينمائي إلى تجربة حية غامرة، من خلال ديكورات مذهلة، وخدع بصرية باهرة، وأزياء لافتة تخطف الأنظار، ليقدّم عرضاً مسرحياً استثنائياً يدمج بين الخيال والابتكار بأسلوب ساحر يواكب أجواء برودواي الباهرة.

يمتاز العرض الموسيقي «بيتلجوس» بخفة ظل لافتة، وحس فكاهي حاد، ما يجعله مختلفاً عن أي عمل مسرحي آخر، وتتسم شخصية «بيتلجوس» الرئيسة بأسلوبها التفاعلي، حيث تكسر الحاجز الرابع، وتتواصل مع الحضور بطريقة أقرب إلى عروض «الستاند أب كوميدي»، ما يضفي على التجربة طابعاً حيوياً ومباشراً.

يكمن جزء من سحر العرض الموسيقي «بيتلجوس» في شخصياته، التي تعكس جوانب إنسانية يمكن التماهي معها بسهولة.

وبعمق إنساني في رسم الشخصيات، يقدّم العرض مزيجاً فريداً من الترفيه والواقعية، ما يجعله تجربة مسرحية تلامس مشاعر الجمهور على مستويات متعددة.