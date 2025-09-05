«سلافا سنو شو» يعود إلى دبي

بعد النجاح الكبير الذي حققه عرض «سلافا سنو شو» في دبي أوبرا عام 2023، يعود العرض المسرحي الشهير إلى مسرح «نيو كوفنت جاردن» في مول الإمارات، لفترة محدودة، من 14 إلى 26 أكتوبر المقبل، وتبدأ العروض خلال أيام الأسبوع في تمام الساعة 7:30 مساء، مع عروض إضافية نهارية ومسائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يتيح للعائلات والمدارس ومحبي المسرح العديد من الخيارات للتخطيط والاستمتاع بهذا العرض المميّز.

أنتج العرض وقدمه الفنان الروسي، سلافا بلونين، وهو يقوم على التمثيل الصامت، ويتضمن سلسلة من الصور الرائعة التي ترسمها المقطوعات الموسيقية والحركات والتوقيت الدقيق، حيث يتيح للجمهور استكشاف رسائله من خلال تجربتهم الذاتية.

يوفر العرض تجربة غامرة، من دون الحاجة إلى سماعات أو شاشات، من خلال جعل الجمهور يشعر بأنه جزء أساسي من العرض.