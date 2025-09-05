حجز مبكر لعروض «الشارقة للأفلام 8»

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب الحجز المبكر لعروض الدورة الثامنة من منصة الشارقة للأفلام، التي ستقام في الفترة من 14 إلى 23 نوفمبر المقبل، بسينما الهواء الطلق سراب المدينة، في قلب المنطقة التاريخية بالشارقة، إضافة إلى صالات عرض متعددة على امتداد الشارقة.

وتعود المنصة هذا العام لتقدم مجموعة واسعة من الأفلام الحائزة جوائز، إلى جانب أفلام تعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث توفر تذاكر الحجز المبكر، مقابل 40 درهماً فقط، إمكانية الدخول غير المحدود إلى جميع العروض على مدى 10 أيام، ومنتجات حصرية خاصة بالمهرجان.