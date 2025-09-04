بالصدفة وبعد اختفاء 8 سنوات .. سيدة تعثر على زوجها المفقود عبر إنستغرام

عثرت سيدة على زوجها المفقود منذ ثمانية أعوام بطريقة غير متوقعة، بعدما ظهر فجأة في مقطع مصور على تطبيق "إنستغرام" وهو بجانب امرأة أخرى في ولاية أوتار براديش الهندية.

وبحسب ما كشفته السلطات، فإن الزوج ويدعى جيتندرا كومار، المعروف أيضاً بلقب "بابلو"، كان قد اختفى في عام 2018 من منطقة "هاردوي"، تاركاً خلفه زوجة وطفلاً رضيعاً، دون أن يترك أي أثر.

ورغم البلاغات ومحاولات البحث المستمرة من عائلته لسنوات، ظلّ مصيره مجهولاً حتى ظهوره في مقطع قصير على "إنستغرام"، الأمر الذي أعاد فتح القضية من جديد.

وعقب مشاهدتها المقطع، تقدّمت الزوجة ببلاغ رسمي لدى الشرطة، مؤكدة أنها تعرّفت على زوجها المفقود في الفيديو.

وبناءً على ذلك، بدأت قوات الأمن عملية تتبع، انتهت بالعثور عليه في مدينة "لودهيانا"، حيث كان يعمل في مصنع للملابس ويعيش مع زوجة ثانية ارتبط بها سراً.

وأوضح مسؤول في شرطة هاردوي أنه جرى توقيف الزوج، ووُجهت إليه تهمة تعدد الزوجات طبقاً للقانون الهندي.

كما تم تسجيل أقوال الزوجة التي أكدت أن حياتها الزوجية معه لم تدم طويلاً، إذ تعرضت للعنف الجسدي بعد أشهر قليلة من زواجهما في عام 2017، ما دفعها للعودة إلى منزل أسرتها.

ولم يمض وقت طويل حتى حملت بطفلها، قبل أن تفاجأ باختفاء زوجها تماماً بعد أربعة أشهر من الحمل.

وأشارت الزوجة إلى أنها لم تتلقَ أي دعم من عائلة زوجها، إذ كانوا يزعمون طوال السنوات الماضية أنهم يجهلون مكانه، مضيفة أن ظهوره في الفيديو الأخير كشف الحقيقة وأعاد لها ذكريات مؤلمة، قائلة: "لا أعلم لماذا تركني وأنا في أمسّ الحاجة إليه أثناء فترة حملي".

ولا يزال الزوج يخضع للتحقيقات لدى الأجهزة الأمنية، تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة.