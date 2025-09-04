6 أطعمة لنمو أفضل وزيادة الطول لدى الأطفال

يلعب الغذاء دوراً محورياً في النمو السليم للجسم والحفاظ على الصحة العامة.

وعلى الرغم من أنّ العوامل الوراثية تبقى الأساس في تحديد الطول، فإن النظام الغذائي المتوازن والغني بالعناصر الغذائية قادر على تعزيز صحة العظام والمفاصل والأنسجة؛ مما يساعد الأطفال على النمو بشكل أفضل، كما يساهم في الحفاظ على القامة لدى البالغين.

البروتين يُعد من العناصر الأبرز، فهو يساهم في ترميم الأنسجة، وتعزيز عمل جهاز المناعة، وتنظيم إفراز الهرمونات المرتبطة بالنمو. أما المعادن مثل الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور، إلى جانب الفيتامينات، خصوصاً فيتامينَي «د» و«بي12»، فهي ضرورية لتقوية العظام وزيادة كثافتها.

ومن بين الأطعمة التي أثبتت الدراسات فوائدها في هذا المجال ذكر، تقرير من موقع «هيلث لاين الطبي»، ما يلي:

البيض

يُعدّ البيض غذاءً متكاملاً وغنياً بالبروتين عالي الجودة، إضافة إلى فيتامين «د» الذي يعزز امتصاص الكالسيوم ويحافظ على صحة العظام.

وأظهرت بعض الدراسات أن إدخال البيض بانتظام في غذاء الأطفال يمكن أن يرتبط بزيادة في النمو الشهري؛ مما يجعله خياراً مهماً في كل نظام غذائي.



الدجاج

يتميز الدجاج بمحتواه المرتفع من البروتينات والفيتامينات، خصوصاً فيتامين «بي12» الضروري لإنتاج كريات الدم الحمراء ودعم النمو.

كما يحتوي أحماضاً أمينية تساعد على تكوين العظام بشكل سليم. لذلك يُعدّ من أبرز مصادر البروتين الحيواني المفيدة للنمو.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة، مثل القمح الكامل والشوفان والكينوا، تُعدّ مصدراً غنياً بالألياف والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والفسفور.

وهي توفر طاقة مستدامة للجسم وتدعم تكوين العظام وزيادة كثافتها. إدخالها في النظام الغذائي اليومي يساعد على النمو الصحي والحفاظ على القامة.

الخضراوات

الخضروات الورقية، مثل السبانخ والكرنب، غنية بفيتامين «كي» الذي يساهم في رفع كثافة العظام وتقليل خطر فقدانها مع التقدم في العمر.

كما تحتوي فيتامين «سي» والحديد والمغنسيوم، وهي عناصر ضرورية للنمو المتوازن.

الفواكه

الفواكه، مثل التوت والحمضيات، غنية بفيتامين «سي» الذي يعزز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة الأنسجة وقوة العظام.

كما أن محتواها من مضادات الأكسدة يحمي الجسم من الالتهابات ويعزز امتصاص المعادن.

فول الصويا

يُعدّ فول الصويا من أهم مصادر البروتين النباتي الكامل، حيث يحتوي جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

كما يساهم في زيادة كثافة العظام بفضل غناه بالكالسيوم والمغنسيوم؛ مما يجعله بديلاً ممتازاً للنباتيين.

النظام الغذائي المتوازن الذي يضم البيض، والدجاج، والحبوب الكاملة، والخضراوات، والفواكه، وفول الصويا، يمد الجسم بما يحتاجه من بروتينات وفيتامينات ومعادن تدعم النمو وتحافظ على العظام قوية.

لذا؛ فإن اختيار هذه الأطعمة بانتظام يشكل استثماراً طويل الأمد في صحة الجسم والقامة.