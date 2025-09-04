الذكاء الصناعي في المطاعم مُخيّب للآمال: يضيف اللحم للآيس كريم

قررت شركة شهيرة للوجبات السريعة إعادة النظر في استخدام الذكاء الاصطناعي لتشغيل مطاعمها، بعد أن أظهرت مقاطع فيديو مضحكة أخطاءً تقنيةً فادحةً وحققت ملايين المشاهدات، وتسببت للشركة بالإحراج.

وفي أحد المقاطع، يتسبب البرنامج بتعطل النظام بعدما طلب نيابة عن الزبون 18,000 كوب ماء، بينما في مقطع آخر، غضب أحد الزبائن عندما طلب منه الذكاء الاصطناعي مرارًا وتكرارًا إضافة المزيد من المشروبات إلى طلبه.

ومنذ عام 2023، أدخلت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة المعروفة ب" تاكو بيل" هذه التقنية في أكثر من 500 فرع في الولايات المتحدة، بهدف تقليل الأخطاء وتسريع الطلبات.

لكن يبدو أن الذكاء الاصطناعي قد حقق عكس ذلك تمامًا. وصرّح دان ماثيوز، كبير مسؤولي التكنولوجيا والرقمية في "تاكو بيل"، لصحيفة وول ستريت جورنال بأن استخدام الذكاء الاصطناعي الصوتي واجه تحديات. وقال: "أحيانًا يُخيب أملي، وأحيانًا أخرى يُفاجئني حقًا".

وأضاف أن الشركة "تتعلم الكثير"، وعلى وجه الخصوص، قال ماثيوز إن هناك أوقاتًا يكون فيها البشر في وضع أفضل لتلقي الطلبات، خاصةً عندما تكون المطاعم مزدحمة. وأضاف: "سنساعد في تدريب الفرق على متى يجب استخدام الذكاء الاصطناعي الصوتي، ومتى يكون من الأفضل المراقبة أو التدخل".

وتتزايد المشاكل على الإنترنت مع لجوء العملاء الساخطين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من الخدمة، حيث أشار الكثيرون إلى وجود خلل ومشاكل.

ويُظهر مقطع فيديو على إنستغرام، والذي حصد أكثر من 21.5 مليون مشاهدة، رجلاً يطلب "مشروب ماونتن ديو كبير" ويرد صوت الذكاء الاصطناعي باستمرار: "وماذا ستشرب معه؟".

وهذه ليست المرة الأولى التي تُواجه فيها الذكاء الاصطناعي مشاكل في معالجة طلبات الطعام والشراب. ففي العام الماضي، سحبت ماكدونالدز تقنية الذكاء الاصطناعي من خدمة السيارات الخاصة به بعد أن أساءت التقنية تفسير طلبات العملاء، مما أدى إلى إضافة لحم مقدد لأحد العملاء إلى الآيس كريم عن طريق الخطأ، وإضافة قطع دجاج ناجتس بقيمة مئات الدولارات إلى طلب آخر عن طريق الخطأ. لكن على الرغم من بعض المشاكل الفيروسية التي تواجهها شركة تاكو بيل، فإنها تقول إنها نجحت في معالجة مليوني طلب باستخدام الذكاء الاصطناعي الصوتي منذ تقديمه.