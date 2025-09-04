وفد «بريدج» يلتقي كيانات إعلامية كبرى في مصر

في إطار الجولة العالمية التحضيرية لـ«قمة بريدج 2025»، الحدث الأضخم في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه على مستوى العالم، وسيتم تنظيمها في أبوظبي من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل، وصل وفد «بريدج» إلى العاصمة المصرية القاهرة برئاسة المدير العام للمكتب الوطني للإعلام في دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس «بريدج»، الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي.

وخلال زيارته إلى القاهرة، عقد الوفد اجتماعين موسّعين مع كل من الهيئة الوطنية للإعلام، المؤسسة الرسمية المسؤولة عن البث التلفزيوني والإذاعي في مصر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كبرى الكيانات الإعلامية في المنطقة، وذلك بهدف استعراض رؤية «بريدج» الرامية إلى بناء جسر عالمي يدعم تطوير العمل المشترك الفاعل في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه.

وقال الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي: «نفتح من خلال قمة (بريدج) منصة استراتيجية لبناء مستقبل الإعلام والمحتوى بمعايير أكثر إنسانية وتوازناً، نجمع فيها بين التكنولوجيا والإبداع، وبين الثقافة والابتكار».