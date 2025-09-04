«عالم مدهش 2025».. موعدنا العام المقبل بموسم فرح جديد

اختتم «عالم مدهش 2025»، الوجهة الترفيهية والتثقيفية المفضلة لدى العائلات في دبي، فعالياته لهذا العام، حيث قدم لأولياء الأمور والأطفال فرصة الاستمتاع بتجارب متنوعة وصنع ذكريات لا تُنسى، مجدداً موعده مع المزيد من الفعاليات العام المقبل، واستقبلت الدورة الـ26 من «عالم مدهش» آلاف الزوار على مدار 27 يوماً كانت حافلة بالأنشطة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث استمتعت العائلات بمجموعة من التجارب الاستثنائية برفقة شخصيتَي «مدهش» و«دانة» المحبوبتين لدى الجميع.

وأُقيم «عالم مدهش»، الذي كان أحد أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام، بتنظيم من «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وأثبت مرةً أخرى أنه الوجهة المفضلة لسكان وزوار المدينة.

وامتد «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة 13 ألفاً و٦٨٠ متراً مربعاً، وشمل خمس مناطق تفاعلية صُممت خصيصاً لنشر السعادة والبهجة في نفوس الزوار، مع 112 منطقة ترفيهية ولعبة مذهلة، حيث تمكن الأطفال من إطلاق العنان لإبداعاتهم، واختبار مهاراتهم، والاستمتاع بتجارب متنوعة مثل مجموعة من الألعاب المطاطية، وسباقات الكارتينغ، والدراجات الرباعية، وسيارات التصادم، وألعاب الديناصورات، وحلبة التزلج على الجليد، كما قدم عالم مدهش برنامجاً مذهلاً شمل 423 عرضاً مسرحياً وترفيهياً، ولقاءات خاصة مع شخصيتي «مدهش» و«دانة»، فيما قدم «مقهى مدهش» وردهة الطعام مأكولات مميزة مع 12 منفذاً لبيع المأكولات، أسهمت في تمكين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة من الترويج وبيع منتجاتها إلى جانب أشهر المطاعم العالمية.

واستقبلت 28 ورشة عمل تفاعلية جرى تنظيمها بالتعاون مع 16 جهة حكومية رائدة، الأطفال لاستكشاف مواهبهم، والتعلّم من خلال الألعاب التفاعلية، حيث جرى تصميم الجلسات الحوارية، والعروض المسرحية، وفعاليات لقاء وتحية الشخصيات المحبوبة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية تحت إشراف مجموعة من المدربين والخبراء، تجسيداً لرسالة عالم مدهش المستمرة في الجمع بين الإبداع والفضول والتعلّم.

وفي إطار فعاليات العودة إلى المدارس استعرضت مسابقة التصميم للطلاب في مفاجآت صيف دبي إبداعات الفنانين الشباب في الموقع وعلى جدار رقمي، بينما استمتعت العائلات بألعاب تفاعلية وورش عمل للفنون والحرف اليدوية.

. 423 عرضاً مسرحياً.

. 112 لعبة ومنطقة ترفيهية.