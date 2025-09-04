«بلافيكس» أفضل من «أسبرين» في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات

أفاد باحثون في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب بأن دواء «كلوبيدوجريل»، الاسم العلمي لدواء «بلافيكس»، وهو من مميعات الدم أو موانع التجلط الشائعة، يجب أن يحل محل الأسبرين دواءً يومياً للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من درجةٍ ما على الأقل من أمراض القلب.

وأظهرت البيانات المجمعة من نحو 29 ألف مصاب بمرض الشريان التاجي، الذين شاركوا في سبع تجارب عشوائية سابقة، أن الذين تناولوا «كلوبيدوجريل» كانوا أقل عرضة 14% لمواجهة مخاطر كبيرة تتعلق بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والأوعية الدموية الدماغية، ممن تناولوا الأسبرين، وذلك خلال فترة متابعة بلغت 5.5 سنوات في المتوسط.

ومن هذه المخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون: «تشير هذه النتائج إلى أن (كلوبيدوجريل) ينبغي أن يُعد الخيار الأمثل لمنع تكتل الصفيحات الدموية، وتكوّن الجلطات على المدى الطويل للمصابين بمرض الشريان التاجي».

وذكر الباحثون أن نتائج الدراسة يمكنها أن تؤثر في المبادئ التوجيهية الطبية في جميع أنحاء العالم، وتحسين النتائج الصحية للمرضى، وذلك لأن دواء «كلوبيدوجريل» متوافر على نطاق واسع وغير مكلف.