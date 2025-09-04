إبداعات أصحاب همم.. قصص ملهمة في مطار دبي

في إطار التزامها بدعم وتمكين أصحاب الهمم، كشفت مطارات دبي عن معرض فني استثنائي في مطار دبي الدولي، يضم أعمالاً لعدد من فناني «مواهب»، الاستوديو الفني المخصص لأصحاب الهمم، ويضم المعرض 12 لوحة فنية مبدعة تحتفي بالإبداع، ويؤكد على الشراكة الراسخة بين الجهتين، ورسالتهما المشتركة في تمكين الاندماج المجتمعي، وتسليط الضوء على المواهب الملهمة.

يمنح المعرض، الواقع في مبنى (1)، المسافرين من جميع أنحاء العالم فرصة فريدة للتواصل مع العوالم الفنية التي ابتكرها هؤلاء المبدعون، والتعرف إلى القصص الملهمة الكامنة خلف كل عمل، وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وتؤكد على التزام مطارات دبي بتقديم تجربة سفر شاملة ومرحبة بالجميع.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وسفير «مواهب»، بول غريفيث: «تتحدى الأعمال الفنية المعروضة الصور النمطية، وتكسر المفاهيم المألوفة، لتترك بصمة لا تنسى في قلوب ملايين المسافرين الذين يمرون عبر مطارنا يومياً، إنها تذكير قوي بأن لكل فرد قصة فريدة تستحق أن تُروى، وصوتاً جديراً بالاستماع».

وقالت مؤسسة ومديرة «مواهب»، ويمي دي ماكر: «يُعد هذا المعرض شهادة حية على الموهبة الاستثنائية، وقوة العزيمة التي يتمتع بها فنانو (مواهب)، ونشكر مطارات دبي على توفير هذه المنصة المتميزة لعرض إبداعاتهم، فمشاهدة لوحاتهم معروضة في أحد أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم لا يمنحهم صوتاً فحسب، بل يمنح أيضاً شعوراً بالقدرة على الإنجاز لكل من يشاهدها».

وتعود الشراكة بين مطارات دبي و«مواهب» إلى عام 2017، حيث شكّلت منذ انطلاقتها نموذجاً رائداً في دعم وتمكين أصحاب الهمم عبر الفنون، وأشاد غريفيث، الذي تم اختياره سفيراً لمبادرة «مواهب» مطلع العام الجاري، بأعمال الفنانين، لما تتسم به من «تعبير صادق» و«استخدام جريء للألوان».

ويضم المعرض مزيجاً فنياً متنوعاً من الأعمال التجريدية والتصويرية والسريالية إلى جانب فن البوب، حيث يجسد كل عمل رؤية فريدة تتناغم مع روح الإبداع والتعبير الفني.

. 12 لوحة فنية مبدعة تسلّط الضوء على المواهب الملهمة.