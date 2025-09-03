تجريب خوذة عسكرية بين صديقين يتحول إلى جريمة قتل

تبادل صديقان إطلاق النار على رأسيهما ببندقية وهما يرتديان خوذتين عسكريتين داخل المنزل، من باب التجريب، لينتهي الأمر بمقتل أحدهما فيما وُجهت للثاني تهمة قتل الآخر .

وأُلقي القبض على شون أودونيل، 37 عامًا، في منزله في هيوستن، تكساس، في 17 أغسطس، على خلفية إطلاق النار على آرون بروت، 34 عامًا، وهو مواطن بريطاني، مما أدى إلى وفاته، وفقًا لما نقلت "نيويورك بوست" عن عمدة مقاطعة هاريس.

وكان الصديقان داخل منزل أودونيل، يتبادلان إطلاق النار ببندقية وهما يرتديان الخوذة المقاومة للرصاص، عندما أصيب بروت بجروح خطيرة.

ونُقل الرجل البريطاني إلى مستشفى بالمنطقة حيث توفي متأثرًا بجراحه، وفقًا لمكتب عمدة المقاطعة.

ولم يتضح سبب وفاته وهو يرتدي الخوذة، مع أن غطاء الرأس لا يوفر حماية كاملة.

وكتب إد غونزاليس، قائد شرطة مقاطعة هاريس: "من الصعب تصديق أن اثنين، يُزعم أنهما صديقان، يتناوبان على إطلاق النار على بعضهما البعض وهما يرتديان خوذة كيفلر، داخل منزل في حي سكني، مستخدمين بندقية". ولم يُعلن المسؤولون عن نوع البندقية أو المسافة التي كانت تفصلهما عن بعضهما أثناء التدريب على الرماية المأساوي.

ووُجهت إلى أودونيل تهمة القتل يوم الخميس، وهو محتجز حاليًا في سجن مقاطعة هاريس، وفقًا لقائد الشرطة.