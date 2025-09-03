أمريكي في المحكمة بسبب هوايته الغريبة: إلقاء الزجاجات الفارغة من شرفته في الطابق الـ 41

واجه رجل يبلغ من العمر 51 عامًا في حي بريكل بميامي 48 تهمة جنائية بعد أن اعتقلته الشرطة لإلقائه زجاجات فارغة بانتظام من شرفة في الطابق الحادي والأربعين.

وألقت شرطة ميامي القبض على إيفان كاديرنو، أحد مستأجري نادي بريكيل باي، يوم الأربعاء بعد أن ألقى عددًا كبيرًا من الزجاجات من شرفته المرتفعة، مما دفع شركة إدارة المبنى ومحققًا إلى إجراء تحقيقات.

وكتب أحد المحققين، وفقًا لتقرير الاعتقال في قضية كاديرنو: "كان من الممكن أن تصيب الزجاجات المشاة أو السكان أو المركبات الموجودة أسفلها بسهولة، مما يتسبب في إصابات جسدية خطيرة أو الوفاة".

وقال موقع "لوكال 10" أن مدعين عامين رفعوا دعوى جنائية ضد كاديرنو لاحقا، حيث يواجه 24 تهمة إطلاق نار وإلقاء مقذوف قاتل، و24 تهمة تخريب جنائي بقيمة 1000 دولار أو أكثر.

وألقت شركة إدارة المبنى باللوم على كاديرنو في أضرار بالممتلكات بلغت حوالي 140 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى نفقات أخرى، بما في ذلك شراء وتركيب شبكة وكاميرات مراقبة قبل أن يتمكنوا من إيقافه، وفقًا لضباط شرطة ميامي ديد.

وراجع أحد المحققين فيديو المراقبة الخاص بشركة الإدارة، وحدد الجرائم المرتكبة في الفترة من 1 إلى 19 أغسطس. بعد أن حجز نواب الإصلاحيات كاديرنو في مركز تيرنر غيلفورد الإصلاحي، مثل أمام المحكمة، وحدد القاضي كفالته بمبلغ 62,500 دولار أمريكي، وأمره بالابتعاد عن المبنى.