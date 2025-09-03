متلازمة الأكل الليلي.. أسبابه وطرق العلاج

يعد متلازمة الأكل الليلي (Night Eating Syndrome - NES) اضطراب في سلوك الأكل، حيث يتميز بتناول كميات كبيرة من الطعام خلال الليل، غالبًا بعد العشاء أو عند الاستيقاظ من النوم، مع انخفاض الشهية خلال النهار.

وأشارت الدكتورة تاتيانا زيلينكوفا-زاخارتشوك، أخصائية علم النفس، إلى أن متلازمة الأكل الليلي هي شكل خاص من اضطرابات الأكل، وقد تنشأ نتيجة قلة النوم.

ووفقا لها، متلازمة الأكل الليلي تصيب حوالي 9% من سكان العالم، وغالبا ما تظهر لدى الأطفال والشباب.

وأوضحت بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم" : "يلجأ بعض الأشخاص إلى ترك الطعام بجانب أسرتهم قبل النوم عمدا، بينما يذهب آخرون إلى أقرب متجر مفتوح على مدار الساعة لشراء الطعام أو طلب وجبات جاهزة للتوصيل إلى منازلهم. وفي الصباح، لا يتذكر الكثيرون ما تناولوه ليلا، إلا من خلال العبوات الفارغة التي يجدونها."

وتشير الخبيرة إلى أن هذا الاضطراب غالبا ما يكون مصحوبا بأمراض أخرى، مؤكدة أن الأشخاص المصابين يحتاجون إلى علاج مشترك يشمل أخصائي نوم ومعالج نفسي.

من جانبها، توضح الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية، أن اتباع نظام غذائي منظم يساعد على ترسيخ عادات الأكل الصحية والتعامل مع اضطرابات الأكل.

وأشارت إلى أهمية تناول 3 وجبات رئيسية يوميا بالإضافة إلى وجبة خفيفة أو اثنتين، مؤكدة أنه لا يجب القلق بشأن الدهون والكربوهيدرات لأن الجسم يحتاجها جنبا إلى جنب مع البروتينات.

كما نصحت بتخطيط قائمة طعام أسبوعية مسبقا لتسهيل الالتزام بالنظام الغذائي.