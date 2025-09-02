مهرجان فرح دائم

يُعد شاطئ «كايت بيتش» في دبي من أبرز الوجهات البحرية التي تنبض بالحيوية والنشاط على مدار العام، حيث يجتمع عشاق الرياضات المائية والسياح والعائلات في أجواء مفتوحة، تزينها الرمال الذهبية والمياه الصافية، ولا تقتصر حيوية المكان على الأنشطة الرياضية فحسب، بل تمتد إلى الفعاليات الترفيهية، والأسواق المؤقتة، وعربات الطعام التي تقدم أشهى المأكولات العالمية، ما يجعل الشاطئ أشبه بمهرجان فرح دائم يزخر بالحركة، جامعاً بين متعة الرياضة وروعة السياحة في مكان واحد.