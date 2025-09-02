الهند تتجه لخفض رسوم المطارات بسبب «المراحيض» وتأخر الأمتعة

نتيجة المراحيض المتسخة، وتأخر استلام الأمتعة، وطوابير الانتظار الطويلة عند تسجيل الوصول والتفتيش الأمني والهجرة، قد تضطر المطارات قريباً إلى دفع ثمن هذه الإخفاقات من خلال خفض الرسوم التي تتقاضاها من الركاب، وفقاً لمقترح من الهيئة التنظيمية الاقتصادية للمطارات في الهند.

وأصدرت الهيئة التنظيمية ورقة استشارية تهدف إلى وضع معايير أداء موحدة لجميع المطارات الكبرى، التي تخدم أكثر من 3.5 ملايين مسافر سنوياً، وربط الالتزام بهذه المعايير بأسعار التعريفة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا».

وسيتم تقديم مكافآت لمن يتفوق على المعايير، وفرض عقوبات على من يفشل في الالتزام بها، كما ستتولى جهة ثالثة عمليات التحقق من الالتزام.

وتشمل الخطة المقترحة الحد الأقصى لأوقات الانتظار عند كل نقطة خدمة في المطار، وتتميز خدمات المطارات بطبيعة احتكارية أو منافسة محدودة، حيث يمتلك المستخدمون خيارات محدودة لاختيار مقدمي الخدمة.

وجاء في الورقة الاستشارية للهيئة التنظيمية الاقتصادية للمطارات أنه «في مثل هذه البيئة يمتد دور الهيئة التنظيمية إلى ما هو أبعد من تحديد التعريفة، ليشمل ضمان تقديم الخدمات بكفاءة وشفافية، وبمستوى يلبي توقعات التشغيل والمستخدم على حد سواء».