انطلاق «أسبوع دبي للموضة» لربيع وصيف 2026

انطلقت، مساء أمس، فعاليات «أسبوع دبي للموضة» بنسخته الجديدة لربيع وصيف 2026، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، بمشاركة نخبة من المصممين العالميين والمواهب الناشئة من مختلف أنحاء العالم، ويستمر الحدث حتى السادس من سبتمبر الجاري، حيث يشمل عروض أزياء حصرية، وأنشطة تفاعلية، وجلسات حوارية بمشاركة خبراء ومبدعين ومبتكرين بارزين حول مشهد الموضة العالمي، بما يعزز مكانة دبي عاصمة إقليمية وعالمية للموضة.

وافتتح الحدث بعرض للعلامة الماليزية «Rizman Ruzaini»، يليه عرض للمصممة المقيمة في دبي «هبة جسمي»، فيما يقدَّم البرنامج عروضاً مميزة لمصممين من الهند والإمارات وهولندا وألمانيا وبولندا ونيكاراغوا، إضافة إلى فعاليات مخصصة للتصاميم الإيطالية بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية.

كما يتضمن الحدث سلسلة الجلسات الحوارية «Thread Talks 3.0» التي تنطلق اليوم بالشراكة مع «ميتا»، ومجلس الأزياء العربي، وحي دبي للتصميم، وتجمع شخصيات مؤثرة في قطاع الموضة لاستعراض الفرص والتحديات في المشهد العالمي.

وتشمل فعاليات الأسبوع أنشطة حصرية تقام في مختلف أنحاء دبي، من بينها عروض خاصة لعلامات عالمية، واحتفالات راقية، ويهدف أسبوع دبي للموضة إلى تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للموضة والإبداع.