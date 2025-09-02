مقدِّم في منصة «كيك» ينفي قتل مدوّن فرنسي

أكّد صفين حمادي، أحد مقدمي البرنامج السابقين في منصة «كيك»، التي توفي جان بورمانوف خلال بث حي بالفيديو عبرها، في منتصف أغسطس الماضي، أنّه لم يقتل المدوّن الفرنسي، قائلاً في حديث إلى قناة «آر تي إل»: «لست أنا من قتل جان بورمانوف، لم يقتله أحد منّا».

وفي المقابلة دافع حمادي عن نفسه نافياً ارتكاب أيّ أعمال إساءة أو سوء معاملة تجاه شريكه السابق في البث المباشر، جان بورمانوف، واسمه الحقيقي رافاييل غرافان (46 عاماً)، الذي دائماً ما كان يتعرض للاعتداءات والإهانات في مقاطع بث مباشر.

وقال حمادي (23 سنة): «لم أسئ معاملته على الإطلاق»، مضيفاً أن جان بورمانوف كان «حرّاً» في خياراته.