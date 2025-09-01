أخيراً .. المصريون يكتشفون من هو المطرب الملثم "تووليت" !



أثارت صور من كواليس مهرجان العلمين جدلاً واسعاً حول هوية المطرب المصري المقنّع "تووليت"، بعدما لاحظ الجمهور تطابق تفاصيل ظهوره مع مغني الراب محمد خفاجي، خصوصاً الحذاء والبنطال والطول، وهو ما اعتبره كثيرون دليلاً على فك لغز شخصية الفنان الغامض بعد أكثر من عام من الجدل.

وبدأت القصة بتداول صورتين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ الأولى لـ"تووليت" بقناعه الشهير من حفله الأخير، والثانية لمحمد خفاجي خلال تواجده في العلمين بالتزامن مع الحفل، حيث ظهر بجوار العازف تامر هاشم مرتدياً الحذاء والبنطال نفسه.

وهو الأمر الذي دفع المتابعين إلى ربط الشخصيتين ببعضهما، خاصة مع تكرار الشائعات حول كون خفاجي هو المغني "تووليت".

هذا الطرح عزّزته تقارير إعلامية نُشرت سابقاً نقلاً عن مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية في مصر، أكدت أن "تووليت" حضر إلى مقر النقابة دون قناع للقاء الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء المجلس، كما حصل بالفعل على تصريح سنوي باسم محمد خفاجي.

ورغم ذلك، لم تُصدر النقابة حتى الآن بياناً رسمياً يعلن هوية المطرب المقنّع بشكل مباشر.

ورغم الجدل، يواصل "تووليت" تحقيق نجاحات لافتة، إذ تصدّر قوائم الأكثر استماعاً في مصر خلال العام الماضي بألبومه "كوكتيل أغاني"، الذي استعاد فيه أجواء التسعينيات. وزاد من شهرته كليب "حبيبي ليه"، الذي استوحى مشاهده من فيلم "آيس كريم في جليم" للفنان عمرو دياب، حتى في تفاصيل الأزياء.