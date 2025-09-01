لماذا ينصح الأطباء بالإنتظار نصف ساعة بعد الأكل لتنظيف الأسنان ؟

توصي جمعية طب الأسنان الأميركية بتنظيف الأسنان مرتين يوميا، ولكنها لم تحدد الوقت بالضبط.

وذكر تقرير موقع "فيري ويل هيلث" أن تنظيف الأسنان مباشرة بعد الاستيقاظ يساعد على إزالة البلاك والبكتيريا التي تراكمت أثناء الليل، ما يتيح لمادة الميناء تغليف الأسنان بالفلوريد لحمايتها من الأحماض الموجودة في الطعام. كما أن تنظيف الأسنان يزيد من إنتاج اللعاب، الذي يساعد على مكافحة البكتيريا الضارة في الفم، ويعمل على معادلة الأحماض.

كما قالت الدكتورة سوزان كولاري جيفري، طبيبة الأسنان العامة، الأستاذة في طب ترميم الأسنان بجامعة واشنطن، إن تنظيف الأسنان بعد الإفطار يزيل الكربوهيدرات والسكريات من الأسنان، لتفادي تغذيتها للبكتيريا الفموية الضارة. وقالت جيفري إنها تفضل غسل الأسنان بعد الإفطار. لكن وجهة نظر طبية وازنة تعتبر أن غسل الأسنان بعد الإفطار مباشرة يمكن أن يضر الأسنان، ويوصي الأطباء بالانتظار من 30 إلى 60 دقيقة بعد الأكل لغسل الأسنان.

ولكن لماذا يجب الانتظار قبل تنظيف الأسنان بعد تناول وجبة الإفطار ؟ هذا الرأي يدعمه عدة أطباء وخبراء يقولون أن وجبة الإفطار خصوصاً إذا تضمنت أطعمة حمضية مثل عصير البرتقال أو القهوة، تعمل على تليين مينا الأسنان لذلك قد يؤدي تنظيف الأسنان بعد الأكل مباشرة إلى تآكل المينا الطري في هذه الحالة، أو خدوش في الأسنان بسبب الفرشاة.