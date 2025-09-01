أفغانستان.. زلزال بقوة 6 درجات يقتل 500 شخص في حصيلة أولية

ذكر التلفزيون الوطني الأفغاني (آر.تي.إيه) أن نحو 500 شخص قتلوا وأصيب ألف آخرون في زلزال ضرب شرق أفغانستان، اليوم الإثنين.

وقالت سلطات الصحة في حكومة طالبان في كابول إنها لا تزال تعمل على تأكيد العدد الرسمي للقتلى مع العمل على الوصول إلى المناطق النائية.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.

وأكدت السلطات الأفغانية أن هناك مخاوف من مقتل وإصابة المئات في زلزال بقوة 6 درجات ضرب إقليم كونار الوعر في شمال شرق أفغانستان، في حين واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين بين أنقاض المنازل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية في بيان: "عدد القتلى والمصابين مرتفع، لكن نظرا لصعوبة الوصول إلى المنطقة فإن فرقنا لا تزال في الموقع".

وصرح نجيب الله حنيف، مسؤول الإعلام المحلي، بأن مئات المصابين نقلوا إلى المستشفى، مع احتمال ارتفاع الأعداد مع ورود التقارير من المناطق النائية التي بها عدد قليل من الطرق.

وأوضح مسؤولون بأن رجال الإنقاذ يعملون في عدة مناطق بالإقليم الجبلي الذي ضربه زلزال عند منتصف الليل على عمق عشرة كيلومترات وأدى لتسوية المنازل بالطين والحجارة على الحدود مع إقليم خيبر باختون خوا (الإقليم الحدودي الشمالي الغربي)الباكستاني.

وتتعرض أفغانستان لزلازل تسفر عن سقوط قتلى، وخاصة في سلسلة جبال هندوكوش.

وأدت سلسلة من الزلازل في غرب البلاد إلى مقتل أكثر من ألف شخص العام الماضي، مما يؤكد ضعف أحد أفقر بلدان العالم في مواجهة الكوارث الطبيعية.