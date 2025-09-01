بعد عودتها من المستشفى بأيام .. أنغام تفاجىء جمهورها في حفل "ما يتنسيش"

خطفت النجمة المصرية أنغام الأضواء بحضورها المفاجئ لحفل فرقة كايروكي على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين المصرية، في أول ظهور علني لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

ففي حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة، فاجأ الفنان أمير عيد الجمهور بتوجيه كلمة إلى أنغام من على المسرح قائلا "حابب أشكر النجمة أنغام لحضورها الحفل، وألف سلامة عليها".

وتفاعل الجمهور بحرارة مع كلمات أمير عيد، لترد أنغام بتحية خاصة لجمهورها من على منصة خاصة وسط تصفيق حار واحتفاء كبير من الحاضرين.

ويُعد هذا الظهور هو الأول لأنغام بعد تعرضها لأزمة صحية أثارت قلق جمهورها خلال الفترة الماضية.

وردت أنغام على تحية الجمهور ومحبتهم، بعد انتهاء الحفل بنشر "ستوري إنستغرام" قائلة: "ألف شكر.. فعلا حفلة ما تنتسيش". يشار إلى أن أنغام كانت قد خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال جزء من كيس على البنكرياس بأحد المستشفيات في ألمانيا، تبعتها فحوص طبية دقيقة جديدة كشفت عن ضرورة تدخل جراحي آخر لاستئصال ما تبقى من الكيس وجزء من البنكرياس، وهو ما تم قبل عوتها إلى مصر قبل أيام.

وكانت أنغام قررت قضاء فترة من النقاهة داخل منزلها بمنطقة الساحل الشمالي، حيث ستظل تحت الملاحظة الطبية خلال الأيام القادمة حتى تماثلها للشفاء بشكل كامل.