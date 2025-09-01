عجوز مصري ينهي حياته قفزاً في النيل بسبب انفصال زوجته عنه

شهدت منطقة إمبابة في محافظة الجيزة المصرية حادثاً مأساوياً، حيث أنهى رجل مسن يبلغ من العمر 70 عاماً حياته بإلقاء نفسه من أعلى كوبري الساحل في نهر النيل، بعد أن مر بأزمة نفسية حادة بسبب انفصاله عن زوجته مؤخراً.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من الأهالي يفيد بقيام رجل بالقفز من أعلى الكوبري في مياه النيل، وفور تلقي البلاغ، تحركت السلطات المعنية على رأس قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف والتأكد من صحة المعلومات الواردة.

وأظهرت التحريات الأولية أن المسن كان يعيش حالة من الاضطراب النفسي الشديد في أعقاب انفصاله عن زوجته، فيما أكدت التحقيقات أن حالته النفسية المتدهورة دفعته لاتخاذ قرار بإنهاء حياته من خلال القفز في النهر.

واستعانت قوات الشرطة بوحدة الإنقاذ النهري التي باشرت عملية البحث في محيط المكان، ليتم العثور على جثة الرجل بعد فترة قصيرة.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، على أن يتم عرضه على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.