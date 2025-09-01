عاشق أردني يعتذر برسالة "ضخمة" على الإشارة الضوئية

أثارت رسالة اعتذار غرامية وجهها شاب أردني إلى حبيبته عبر يافطة علقها في الطريق العام، فضول الأردنيين لمعرفة ما خلفها.

وكتب على اليافطة الضخمة التي علقت على عمود إشارة ضوئية في شارع رئيسي في العاصمة عمّان، "انا آسف، بحبك، بعشقك، بموت فيكي، سامحيني".

ووجهت الرسالة إلى فتاة أو سيدة رمز لها بـ Dr.B، فيما وقع العاشق بحروف اسمه O.H

ولفتت اليافطة انتباه المارة في الطريق، الذين قاموا بالتقاط الصور لها، ومنهم من تندر عليها، فيما حاول آخرون معرفة قصة كاتبها.

يذكر أن أمانة عمان الكبرى (بلدية العاصمة) أزالت لاحقاً الرسالة الغرامية عن الإشارة.