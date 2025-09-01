مهرجان "الشَعر الأحمر" يجمع أصحاب الرؤوس الحمراء من 80 دولة ( صور)

احتشد آلاف الأشخاص من ذوي الشعر الأحمر في مدينة تيلبرغ الهولندية، خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال بالمهرجان السنوي للشعر الأحمر، الذي أقيم هذا العام للمرة العشرين.

وشارك في الحدث زوار من أكثر من 80 دولة، وفق ما أفاد منظمو المهرجان يوم السبت.

وضم برنامج المهرجان عروضاً موسيقية، وحفلات، وألعاباً وأنشطة مبتكرة، كما أتيحت للمشاركين إمكانية التخييم في الموقع طوال الليل.

وأشار مؤسس المهرجان ومديره، بارت روفتهورست، إلى أنّ الشعر الأحمر يخلق رابطاً خاصاً بين الزوار، قائلاً: "عندما ترى أشخاصاً يشبهونك، تشعر بنوع من الرابطة الأسرية"

وأضاف روفتهورست: "لكن هناك أكثر من ذلك يربط بيننا، مثل التجارب الفريدة التي نعيشها بسبب الشعر الأحمر، الذي يميز صاحبه، خاصة في أماكن مثل المكسيك، حيث نادراً ما تصادف أشخاصاً شعرهم أحمر".