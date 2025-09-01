رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب ويكتب على إنستغرام: "بيروت بتحبك يا عمرو" ( صور )

استقبل رئيس وزراء لبنان نواف سلام، النجم المصري عمرو دياب، في منزله بالعاصمة بيروت، وذلك قبيل ساعات من الحفل الغنائي الضخم الذي أحياه دياب ليلة السبت وسط حضور جماهيري غير مسبوق.

وكتب رئيس وزراء لبنان عبر حسابه على إنستغرام: "رحبت بالفنان عمرو دياب في منزلي في قريطم، قبل أن يتوجه لإحياء حفله في وسط بيروت.. بيروت تحبك يا عمرو، وتفرح بقدومك دائمًا لأنك تدخل الفرح إلى قلوب أهلها".

وأعرب نواف سلام خلال اللقاء عن تقديره الكبير للفنان عمرو دياب، مشيدا بتأثيره الإيجابي على الجمهور اللبناني والعربي.

من جانبه، عبر عمرو دياب عن سعادته البالغة بزيارته للبنان من جديد، مؤكدا أن بيروت كانت وما زالت تمثل له مكانة خاصة، وأن الجمهور اللبناني له معزة كبيرة في قلبه، مشيرا إلى أن "لبنان بلده التاني"، كما قال في أكثر من مناسبة.