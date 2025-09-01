استئصال كتلة شعر وزنها 2 كيلوغرام من بطن فتاة اعتادت أكل شَعرها

اضطر أطباء في الصين إلى إزالة "كرة شعر" وزنها كيلوغرامين من معدة فتاة مراهقة بعد أن أصبحت مدمنة على نتف شعرها وأكله على مدى ست سنوات.

ففي يوليو ذهبت الفتاة الملقبة بـ"نيني"، البالغة من العمر 15 عامًا، من مقاطعة خنان وسط الصين، إلى مستشفى ووهان للأطفال مع والدتها، حيث بدت نحيفة بشدة بوزن لا يتجاوز 35 كيلوغرامًا وطول 1.6 متر. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "هوبي ديلي" أخذت والدتها نيني للعلاج من ألم شديد في المعدة منعها من الأكل وكاد أن يُسبب لها الانهيار. وأضاف التقرير أن نيني شُخِّصت أيضًا بفقر دم خطير.

وأخبرت والدة الفتاة الأطباء أنها كانت تأكل شعرها لمدة ست سنوات. فاكتشف الأطباء "كرة شعر" مكونة من الشعر وبقايا الطعام تشغل معظم معدتها، مما تسبب بسلسلة أمراض للفتاة. وخضعت الفتاة في 14 يوليو لعملية جراحية لإزالة كرة الشعر، وخلال العملية، وجد الأطباء أن معدتها قد تضخمت إلى ضعف حجمها الطبيعي.

وبعد خمسة أيام من العملية، بدأت نيني بتناول الطعام، وخرجت من المستشفى وعادت لإجراء فحص طبي في 5 أغسطس، حيث أكد الأطباء أنها تعافت بشكل جيد.

وعلق طبيب لم يُكشف عن اسمه في التقرير: "إذا كان الأطفال يتناولون أشياء غير غذائية مثل الشعر والزجاج لأكثر من شهر ولم يتمكنوا من التوقف، فيجب على الآباء الانتباه لحالة تُسمى "تريكو فاجيا" ونقلهم إلى المستشفى". وكتب ليو فانغ، وهو طبيب من مستشفى جينلينغ في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو الشرقية، على موقع 39.net الصحي أن مرضى "تريكو فاجيا" يتلقون عادةً علاجًا يشمل النظام الغذائي والعلاج النفسي والأدوية.