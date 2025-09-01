اعتذار وزهور أمام ضريح رجل أعمال ياباني اتهم زوراً

انحنى وفد رسمي من السلطات اليابانية عند قبر رجل أعمال للاعتذار عن اتهامه ظلماً بتصدير آلات صناعية قد تكون حساسة، وهي تهمة دافع عن براءته منها قبل وفاته.

وألقي القبض على شيزو أيشيما وثلاثة مسؤولين تنفيذيين آخرين بتهمة التصدير غير القانوني في مارس 2020. وتوفي الرجل بسرطان المعدة في فبراير 2021، قبل خمسة أشهر من إسقاط التهم.

وانتظرت عائلته عند قبره في يوكوهاما يوم الإثنين لقبول الاعتذار والزهور، لكن مع ذلك، قالت زوجته إنها لا تستطيع مسامحة من كانوا وراء التهمة.

ورفعت شركة أيشيما دعوى قضائية للمطالبة بالتعويضات أمام محكمة في طوكيو في سبتمبر 2021، والتي قضت بأن لوائح الاتهام غير قانونية وأمرت بتعويض قدره 166 مليون ين (1.12 مليون دولار أمريكي). وتنبع التهم من تصدير أوكاوارا كاكوهكي لمجففات الرش، وهي آلة يمكنها تحويل السوائل إلى مسحوق، والتي يمكن استخدامها في الجيش.

وأكدت الشركة أن أعمالها لا تشملها قيود التصدير، كما سحب المدعون العامون لوائح الاتهام في يوليو 2021، مشيرين إلى "شكوك" حول ذنب المتهم.

ونقلت "بي بي سي" عن المدعي العام هيروشي إيتشيكاوا قوله أخيرا "نعتذر بشدة عن الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان الناجم عن طلب احتجازه وتقديم دعوى قضائية بشكل غير قانوني، وعن حرمان أيشيما من فرص العلاج الطبي برفض طلب الكفالة بشكل غير مناسب". وقدم أيشيما ثمانية طلبات كفالة، رُفضت جميعها.

ولم تستأنف شرطة مدينة طوكيو ومكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو حكم المحكمة الذي أمرهما بدفع تعويضات، وقد أصبح الحكم نهائيًا في 11 يونيو الماضي.

كما حققوا في سبب خطأ لائحة الاتهام. ومع ذلك، قالت عائلات المتهمين ظلماً إن التحقيق لم يحدد السبب الحقيقي للخطأ، وأن العقوبات الموصى بها كانت مخففة للغاية.