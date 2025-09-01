مرضى باركنسون يرقصون التانغو لإبقاء أعراضه تحت السيطرة

يشارك نحو 200 مريض يعانون مرض باركنسون في برنامج علاجي مبتكر بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والبرنامج يقدمه منذ 15 عاماً مستشفى راموس ميخيا، ويدرس تأثير رقص التانغو في أعراض هذا المرض العصبي التنكسي غير القابل للشفاء.

وقالت طبيبة الأعصاب، نيليدا غاريتو، إن «إحدى المشكلات الرئيسة لهذا المرض، هي الاضطرابات في المشي، والتانغو - باعتباره رقصة تستند إلى المشي - يعمل على بدء القيام بالخطوات والتوقف عنها، واستراتيجيات المشي».

وتابعت: «نعلم أن مرض باركنسون يتطلب علاجات دوائية، لكن يُستخدم التانغو لإعادة تأهيل الجزء الحركي، ومع الموسيقى يمكنكم الخروج من مواقف معقدة».

وتقول بلتران (66 عاماً)، التي شُخّصت إصابتها بمرض باركنسون قبل عامين، إنها لم ترقص التانغو من قبل، لكنها انضمت إلى البرنامج بناء على نصيحة الأطباء.

وقالت: «عليَّ أن أقوم بذلك، وأن أرقص من أجل حياتي».