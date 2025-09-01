عُرض، أمس، للمرة الأولى عالمياً، فيلم «ذا ويزرد أوف ذا كرملين» (ساحر الكرملين) في مهرجان فينيسيا السينمائي، للمخرج الفرنسي أولييفير أساياس، حيث يجسّد الممثل الأميركي، جود لو، شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويستند الفيلم إلى كتاب للمؤلف جوليانو دا إمبولي، الذي يحمل الاسم نفسه، ويرصد صعود الرئيس الروسي إلى السلطة بجانب مستشار خيالي، يدعى فاديم بارانوف، يقوم بدوره الممثل بول دانو، وتقع أحداث الفيلم في مطلع التسعينات، في ظل الفوضى التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي.