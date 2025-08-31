"واتساب" يطلق مساعد كتابة ذكي لإعادة صياغة الرسائل مع حماية كاملة للخصوصية

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" عن إطلاق خاصية "مساعد الكتابة" الجديدة، وهي أداة مدمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على إعادة صياغة رسائلهم، أو تدقيقها، أو تغيير نبرتها لتصبح أكثر احترافية أو مرحاً، وذلك دون مغادرة التطبيق.

وتتسم هذه الأداة، التي تستخدم تقنية شركة "ميتا"، بالمحافظة على خصوصية المستخدمين بشكل كامل؛ حيث تتم معالجة الرسائل وتوليد الردود المقترحة دون أن تتمكن "ميتا" أو "واتساب" من الاطلاع عليها، مما يحافظ على تقنية التشفير من طرف إلى طرف.

وتهدف المنصة من خلال هذه الخطوة إلى توفير بديل داخلي لأدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية مثل ChatGPT، حيث يمكن للمستخدمين الآن الحصول على المساعدة في الكتابة عبر النقر على رمز القلم الجديد الذي يظهر في شريط الرسائل.

وبدأ "واتساب" في طرح الميزة الجديدة تدريجيا باللغة الإنجليزية في عدد من الدول المختارة منذ الأربعاء الماضي.