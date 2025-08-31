عمرو دياب: سعيد بالغناء في بيروت

أعرب الفنان المصري عمرو دياب، عن سعادته بالغناء من جديد أمام الجمهور اللبناني في العاصمة بيروت «التي تفتح قلبها للجميع عبر الموسيقى»، وذلك عشية حفل أحياه في العاصمة اللبنانية الليلة الماضية.

وقال عمرو دياب: «سعيد جداً بوجودي للسنة الثالثة على التوالي في بيروت، خصوصاً أن الحضور الجماهيري في كل مرة أكبر من التي قبلها»، مؤكداً أنه يشعر بالفخر لوجوده في لبنان من أجل الغناء أمام هذا الجمهور الذواق والمحب للبهجة والحياة. وأشار دياب إلى أن «الموسيقى اللبنانية غنية بالأعمال العظيمة الخالدة. والفنانون الذين يحيون حفلات في بيروت يعرفون أن الغناء في لبنان هو مكسب لأي فنان عربي».