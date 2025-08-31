منحوتات بطول 4 أمتار في مهرجان اليقطين الألماني

بدأت أمس، فعاليات مهرجان اليقطين السنوي في ألمانيا، والذي يعرض منحوتات يقطين بلغ طولها أربعة أمتار. ويُقام المعرض في حديقة قلعة «ليشتنفالده» - بالقرب من مدينة كيمنيتس - التي تحولت هذا العام إلى ساحة تشبه السيرك. وضم المعرض 18 منحوتة مصنوعة من آلاف ثمار اليقطين المزخرفة والصالحة للأكل، وأمضى المنظمون أسابيع في بناء المنحوتات، وربطوا مئات ثمار اليقطين بإطارات خشبية، لإنتاج منحوتات يصل طولها إلى أربعة أمتار. ويستمر المهرجان حتى الثاني من نوفمبر، ويقدم أيضاً، جولة في متاهة اليقطين، ومساراً تعليمياً حول ثمار القرع العسلي، وملعباً من القش للأطفال.

المعرض ضم 18 منحوتة من آلاف ثمار اليقطين المزخرفة والصالحة للأكل. أرشيفية