إندونيسيا: بركان يثور 3 مرات في ليلة واحدة

ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا، ثلاث مرات الليلة قبل الماضية، ما أدى لإطلاق أعمدة من الرماد إلى ارتفاع 1200 متر فوق قمة البركان، وفقاً لما ذكره مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية.

وحدث الثوران الأول في الساعة الثامنة و12 دقيقة مساء، حيث ارتفع عمود من الرماد إلى نحو 800 متر فوق قمة البركان، ليصل إلى 2384 متراً فوق مستوى سطح البحر. وشهد الثوران الثاني، الذي حدث في الساعة التاسعة و58 دقيقة مساء، ارتفاع عمود الرماد إلى 500 متر فوق قمة البركان أو 2084 متراً فوق مستوى سطح البحر.

وأدى الثوران الثالث الذي حدث في الساعة الـ11 و38 دقيقة مساء، إلى انبعاث عمود أكبر من الدخان، وصل إلى ارتفاع 1200 متر فوق قمة البركان أو 2784 متراً فوق مستوى سطح البحر.

يُشار إلى أنه صدر تحذير من المستوى الثالث بشأن جبل ليوتوبي لاكي لاكي، وحثت السلطات المواطنين على البقاء على بعد ستة كيلومترات على الأقل من مركز الثوران.