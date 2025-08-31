3 أشقاء أسكتلنديين يعبرون المحيط الهادئ في 139 يوماً بقارب تجديف

سيدني - د.ب.أ

حقق ثلاثة أشقاء من أسكتلندا رقماً قياسياً عالمياً جديداً في التجديف، بعد إكمال أسرع عملية عبور للمحيط الهادئ بالقوة البشرية. ووصل الأشقاء جيمي وإيوان ولاشلان ماكلين إلى مدينة كيرنز الأسترالية في الساعات الأولى من يوم أمس، في نهاية رحلة استغرقت 139 يوماً وخمس ساعات و52 دقيقة، عبروا فيها أكبر محيط في العالم. ويُعد الفريق الذي وُلد في إدنبرة أول فريق على الإطلاق يتم تسجيل قيامه بالتجديف من أميركا الجنوبية إلى أستراليا.

وانطلق القارب روز إيميلي المصنوع من ألياف الكربون من نادي اليخوت البيروفي، حيث قام الأخوة بالتجديف في مناوبات مدتها ساعتان، دون إعادة تزود بالإمدادات أو قارب أمان في القارب الذي يبلغ وزنه 280 كيلوغراماً، بهدف جمع مليون جنيه إسترليني لمشاريع المياه النظيفة في مدغشقر. وأحضروا إلى القارب 500 كيلوغرام من الطعام، بما في ذلك 75 كيلوغراماً من الشوفان، وقائمة طعام من الوجبات المريحة عالية السعرات الحرارية.