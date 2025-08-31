«دي جاي غلوريا».. منسّقة أغنيات سويدية تعيد الخمسينيين إلى حلبة الرقص

تُبهر دي جاي غلوريا حلبات الرقص السويدية، رغم كونها في الـ81، إذ تبرع هذه المرأة في الإيقاع وتنسيق الأغنيات خلف منصة التحكم، وتُمزج الألحان باحترافية في بزتها المُرصّعة بالترتر، والتي تتلألأ تحت الأضواء.

وتقول غلوريا لوكالة فرانس برس، خلال مقابلة في مكان إقامتها بدار للمسنّين في استوكهولم: «أعمل كدي جاي منذ 16 عاماً، واليوم، أعتقد أنني بارعة جداً في ذلك».

وتضيف المرأة الطويلة القامة ذات الشعر الأشقر والعينين الزرقاوين «ما مِن شخص واحد لا أستطيع جذبه إلى حلبة الرقص».

وتغصّ النوادي الراقية التي تُحيي فيها دي جاي غلوريا (اسمها الحقيقي مادلين مانسون) بجمهور ممن تجاوزوا الـ50، ويُشترط إبراز بطاقة الهوية للتحقق من السن عند مداخل هذه الملاهي. وتجذب منسّقة الموسيقى في الغالب نساء راغبات في الرقص.

وفي إحدى الحفلات التي أحيتها في الآونة الأخيرة في نادي «يوسيفينا» على ضفاف الماء في استوكهولم، تضمن برنامجها أربع أغنيات حماسية، هي «ماما ميا» و«فانكي تاون» و«موفز لايك جاغر» و«ايف بين ثينكينغ أباوت يو».

وتعلّق إيفا جاكوبسون (63 عاماً) وهي تلتقط أنفاسها: «إنها رائعة». وتُلاحظ أنها «رغم سنها تُضفي الكثير من الطاقة والحب». وتضيف «عندما يتجاوز المرء الـ55، يصعب عليه إيجاد مكان للرقص. وقد فعلت غلوريا ذلك لنا جميعاً».

وتتفق معها لويز، البالغة 69 عاماً، التي ترى أن غلوريا «أفضل منسقة موسيقى عرفناها في السويد». وتعتبر أنها «تقوّي كل هؤلاء النساء»، وتجعلهن «شابات إلى الأبد». وتضيف «نحن نحبها!».

وقررت مانسون أن تصبح منسّقة موسيقى عندما كانت في الـ62، بعد وفاة زوجها الذي وفرت له الرعاية والاهتمام ليلاً ونهاراً طوال تسع سنوات.

وتروي أنها كانت «مكتئبة وغير مبالية بشيء وحزينة». وفي البداية، اختارت أن تصبح مدربة «أيروبكس». وكان إعداد الموسيقى لدروسها متعة حقيقية، وكانت قوائمها تطول أكثر فأكثر.

وتقول المرأة المفعمة بالنشاط: «في إحدى الأمسيات، كنت أتناول العشاء مع أصدقائي. كنا نجلس في الخارج، وكنا في فصل الصيف، وخطر ببالي أن أصبح منسقة موسيقى». ثم أعطاها نجل صديقتها، وهو منسق موسيقى، ثلاثة دروس خصوصية، فانطلقت.

وتقول «لم أكن جيدة في البداية». لكنها قصدت نوادي عدة لترى كيف يعمل المحترفون.

وتبدأ عروض دي جاي غلوريا عادة في السادسة مساء، وتنتهي في نحو الـ11 ليلاً. وفي كل أمسية، يتكرر الطقس عينه: تُفتَتح الحفلة بأغنية «آي ويل سورفايف» الشهيرة للأميركية غلوريا غاينور.

وتُعلّق غلوريا «إنها مثالية لبدء الأمسية، يتراوح إيقاعها بين 116 و118 نبضة في الدقيقة».