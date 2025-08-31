علماء فلك يحذّرون من توهجات شمسية قوية الأيام المقبلة

حذّر علماء مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، من أن الأيام المقبلة قد تشهد حدوث توهجات شمسية، هي الأقوى منذ بداية صيف العام الجاري.

وقال بيان صادر عن المختبر: «في نصف الكرة الجنوبي للشمس، لايزال يُرصد تركيز عالٍ من البقع الشمسية التي تسبب توهجات شمسية قوية. وبسبب دوران الشمس، يتحرك قرصها المرئي نحو منطقة التأثير المباشر في الأرض».

وأضاف أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية رصد 20 توهجاً شمسياً، خمسة منها من الفئة «M»، موضحاً أن الشمس تحاول التخلص من الطاقة الزائدة، وهو ما لا يحدث دون انفجارات كبيرة، ولذلك تزداد احتمالية حدوث توهجات شمسية شديدة القوة من الفئة «X» خلال الأيام المقبلة، وقد تكون هذه التوهجات الأقوى منذ بداية الصيف.

وأشار التقرير إلى أن حالة الغلاف المغناطيسي للأرض لاتزال مستقرة نسبياً حالياً، لكن من المحتمل أن تؤثر فيها التوهجات الشمسية التي قد تحدث خلال الأيام المقبلة.

وتؤدي هذه التوهجات إلى عواصف مغناطيسية تؤثر في الأرض، مسببة خللاً في أنظمة الطاقة، وتأثيرات في مسارات هجرة الطيور والحيوانات. كما يمكن أن تؤثر العواصف المغناطيسية القوية في عمل أنظمة الاتصالات والملاحة.