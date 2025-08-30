مصر.. 3 قتلى و55 إصابة في حصيلة أولية لانقلاب قطار بين الإسكندرية ومطروح

كشفت غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة مطروح المصرية، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب عربة قطار ركاب قادم من مرسى مطروح، في الاتجاه إلى الإسكندرية، في منطقة صحراوية، غربي مدينة الضبعة بين قريتي زاوية العوامة وسواني جابر، لـ 3 وفيات و55 مصابا، حتى الآن.

وتوقفت حركة قطارات على خط مطروح – محرم بك، وذلك عقب خروج عربات قطار رقم 1935 "روسي مكيف" عن مسارها في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال، وذبك بسبب هبوط في السكة.

وكان القطار في رحلته على خط مطروح – محرم بك، على أن يستكمل لاحقًا كرحلة رقم 1936 من محرم بك إلى القاهرة، إلا أنه فور وقوع الحادث تم استدعاء الأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، إلى جانب دفع فرق هندسة السكة الحديد للتعامل مع مشكلة الهبوط في السكة الحديدية ومعالجتها.