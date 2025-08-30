مصر.. الطبيب الراقص مع رضيع يعتذر بعد موقف الوزارة والنقابة

في جديد قضية الطبيب الذي شغل المصريين خلال اليومين الماضيين، وأثار غضباً وانتقادات وتحركاً من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة في البلاد، تقدم الطبيب المذكور محمد البلاصي بالاعتذار.

وأصدر البلاصي الذي ظهر في فيديو انتشر بشكل واسع وهو يرقص ممسكاً رضيعاً حديث الولادة، وخلفه الأم على سرير التوليد، بياناً قدم فيه اعتذاره لأساتذته وزملائه الأطباء والمصريين. وأكد أن ما حدث لم يكن متعمّداً إنما كان تصرّفاً غير مقصود، نتج عنه سوء فهم، وترتب عليه آثار سلبية أدبية ومعنوية له وللآخرين.

كما أوضح أن نيته كانت حسنة، وأراد تخفيف الألم عن الأم بعد التدخل الجراحي، لكنه أوضح أن تصرفه لم يكن في موضعه الصحيح. وختم بيانه قائلاً: "الاعتذار خُلق الرجال"، ومن كل قلبي أرجو أن تتقبلوا اعتذاري.

وكانت وزارة الصحة المصرية قررت، أمس الجمعة، غلق المستشفى الذي حدثت به الواقعة والمملوك للطبيب.

وأوضح حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قرار الإغلاق جاء عقب رصد مقطع الفيديو، وبعد أن فتشت إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة مركز التوليد، ليتبين أنه بلا ترخيص، مما يشكل خطراً على سلامة المرضى.

أتت تلك التطورات بعدما أشعل فيديو الطبيب ورقصه مع المولود حالة من الغضب والجدل في مصر، خاصة أنه وضع الرضيع بين قدميه وراح يؤدي رقصة بابجي الشهيرة.