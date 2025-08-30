«مدارس الحياة».. رحلة جديدة بـ 34 جلسة تفاعلية

بتشكيلة متنوعة من الورش التعليمية والتجارب المعرفية المميزة، تعود «مدارس الحياة» في سبتمبر المقبل إلى مكتبات دبي العامة، لتبدأ رحلتها من جديد، حاملة معها 34 جلسة تفاعلية، تجمع بين الإبداع والتعلم، وتسعى هيئة الثقافة والفنون في دبي من خلالها إلى تعزيز المهارات الحياتية للكبار والناشئة والأطفال، وستغطي أجندة المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، مجالات الإبداع الفني والتوازن النفسي وفنون السرد وتعزيز الهوية واللغات وغيرها.

وخلال سبتمبر المقبل ستتحول مكتبات دبي العامة إلى مساحة مجتمعية وإبداعية نابضة بالحياة، حيث تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم أنشطة «نادي الفن»، التي ستتضمن ورشة «ارسم حلمك»، وفيها ستتولى عبير العيداني تدريب المشاركين على أساليب تحويل مشاهد أحلامهم إلى لوحات فنية، في حين ستشرف زينب بشير على ورشة «خراريفنا بالصوت والصورة».

وسيكون محبو الأدب العالمي والمهتمون بالتحليل الأدبي والفلسفي للروايات الكلاسيكية، على موعد مع الحلقة النقاشية التي سيعقدها «ملتقى الراويات» ضمن «نادي الكتاب» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم لمناقشة رواية «دون كيشوت: بين الحلم والواقع» للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيرفانتس. كما ستحتضن المكتبة جلسات «نادي الخط»، بإشراف الخطاط محمد حسين التميمي. وسيكون زوار المكتبة الأطفال على موعد مع جلسة «كورال: أنغام الطفولة»، وفيها سيكتشفون عالم الغناء الجماعي بأسلوب ممتع.

في المقابل، ستقدم جيهان صفر في مكتبتَي الراشدية وحتا العامة ورشة «مفاتيح الحياة»، ضمن «نادي التنمية الأسرية»، وفي إطار «نادي اللغات» ستنظم مكتبة الطوار العامة ورشة «نتحدث العربية: العودة إلى المدرسة» بإشراف خبراء من مركز «نحكي عربي»، وسيقوم خبراء مركز «أرابيكلي» بتعريف الأطفال بمفهوم الاستدامة، وأنواع النفايات، والنظام البيئي في اللغة العربية، بينما ستشهد مكتبة حتا العامة عقد ورشة «تحضير الوجبة المدرسية» ضمن أنشطة «نادي الصحة والتغذية»، وفيها ستشرح ندى سعيد قطان طرق إعداد وجبات صحية بأساليب جذابة. ويستضيف نادي دبي للشطرنج والثقافة بطولة الشطرنج المفتوحة المخصصة للأطفال دون سن 14 عاماً، بهدف تنمية مهاراتهم في التفكير الاستراتيجي، والتركيز، وسرعة البداهة، وذلك في أجواء ملهمة.

وضمن برنامج «مدارس الحياة»، ستشرف فاطمة العامري على ورشة «الميداليات الخشبية» في كل من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ونادي دبي لأصحاب الهمم، وبدورها ستحتضن مكتبة أم سقيم العامة ورشتين تفاعليتين، الأولى بعنوان «سرد قصة: عندما تعطلت قبعتي»، بإشراف الكاتبة صباح ديبي، والثانية بعنوان «ارسم قصتك»، ويركز فيها بوبكر بوخاري على أساليب تحويل القصص إلى مشاهد مصورة. أما مكتبة الراشدية فستنظم ورشة «قراءة قصصية: قصة الطود الشامخ»، الهادفة إلى تمكين الأطفال من التعبير عن مشاعرهم عبر استكشاف المعاني.

. المبادرة تسعى إلى تعزيز المهارات الحياتية للكبار والناشئة والأطفال.