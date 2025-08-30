فتيات ألمانيا أقل معرفة بالاقتصاد من الفتيان

كشفت دراسة حديثة أن هناك فوارق واضحة في المعرفة بالاقتصاد بين الفتيات والفتيان في المدارس بألمانيا.

وأظهرت دراسة واسعة النطاق أجرتها جامعة توبينغن، وشارك فيها ما يقرب من 2000 طالب في الصف العاشر، أن أداء الفتيات كان أسوأ من الفتيان في اختبارات المعرفة الاقتصادية بنسبة 13% في المتوسط. وفي المتوسط، أجاب الفتيان بشكل صحيح على أكثر من 8 من أصل 12 سؤالاً معرفياً، بينما أجابت الفتيات بشكل صحيح على أقل من سبعة أسئلة فقط في المتوسط. وعزا الباحثون هذا الفارق بشكل رئيس إلى انخفاض مهارات الرياضيات، وقلة الاهتمام بالموضوعات الاقتصادية بين الفتيات.