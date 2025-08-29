ماء الخيار.. أكثر من مجرد ترطيب

يعد ماء الخيار مشروبا طبيعيا يتم تحضيره بنقع شرائح الخيار الطازج في الماء، ويُعد من المشروبات المنعشة والغنية بالفوائد الصحية والجمالية.

ويحتوي ماء الخيار على مضادات الأكسدة، والفيتامينات مثل فيتامين C وK، بالإضافة إلى معادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم.

ومن أبرز فوائد ماء الخيار، وفقاً لموقع «هيلث»:

يُحافظ على الترطيب

الحفاظ على رطوبة الجسم أمرٌ بالغ الأهمية لصحتك. إذا لم تشرب كميةً كافيةً من الماء والسوائل الأخرى، فقد تُصاب بالجفاف، مما قد يُسبب أعراضاً مثل:

-الإرهاق

-جفاف الجلد

-الدوخة

-الارتباك أو تشوش الذهن

تعتمد كمية السوائل التي تحتاجها يومياً على عوامل مثل عمرك ووزنك ونشاطك البدني ومكان إقامتك. يحتاج معظم الناس إلى ما بين 8 و12 كوباً من الماء يومياً للحفاظ على رطوبة الجسم.

يُمكن أن يكون ماء الخيار طريقةً لذيذةً تُساعدك على تحقيق هذا الهدف.

يُحسّن مظهر البشرة

من خلال زيادة ترطيب الجسم، يُمكن لماء الخيار أن يُساعد في الحفاظ على نعومة بشرتك ونضارتها. يمكن أن يساعد أيضاً في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يحتوي الخيار أيضاً على مضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في حماية البشرة من الالتهابات والشيخوخة المبكرة الناتجة عن جزيئات غير مستقرة تُسمى الجذور الحرة.

وعند وضع عصير الخيار على البشرة، قد يساهم في تهدئة تهيج الجلد الناتج عن حروق الشمس.

يساعد في إنقاص الوزن

ماء الخيار منخفض السعرات الحرارية. يمكن أن يساعد استبدال ماء الخيار بالمشروبات عالية السعرات الحرارية مثل الصودا أو عصائر الفاكهة على تقليل استهلاكك اليومي من السعرات الحرارية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب ماء الخيار قبل الوجبات وعلى مدار اليوم يكبح الشهية ويقلّل من تناول الوجبات الخفيفة.

يحمي صحة العظام

يُعد الخيار مصدراً جيداً لفيتامين ك، حيث يوفر كل كوب منه نحو 14 في المائة من احتياجاتك اليومية.

ويساعد فيتامين ك جسمك على إنتاج البروتينات اللازمة لعظام قوية وصحية.

للحصول على هذه الفائدة، تأكد من تناول شرائح الخيار مع الماء.

وقد لا يكون الفيتامين موجوداً بكميات كبيرة في الماء نفسه.

يدعم عملية الهضم

شرب الماء مع شرائح الخيار يُعزز صحة الجهاز الهضمي. يُساعد الماء على الحفاظ على سلاسة عمل الجهاز الهضمي، ويقي من الإمساك عن طريق تحريك الطعام عبر الأمعاء.

كما يُساعد على طرد الفضلات من الجسم.

ويُضيف الخيار كمية قليلة من الألياف، وهي مهمة لانتظام حركة الأمعاء.

يُخفض ضغط الدم

يحتوي الخيار على كمية قليلة من البوتاسيوم، مما يُساعد على خفض ضغط الدم.

ويُساهم البوتاسيوم في التخلص من الصوديوم الزائد عند التبول. قد يُؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم.

كما يُساعد البوتاسيوم الأوعية الدموية على الاسترخاء، مما يُسهّل تدفق الدم.

للحصول على هذه الفوائد، يُنصح بتناول شرائح الخيار مع الماء.

ومن الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة بوتاسيوم أعلى من الخيار: عصير الجزر، والمشمش، والكيوي، والموز.