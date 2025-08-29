حسب أحدث التسريبات.. هذه أهم ميزات هاتف "iPhone 17"

ينتظر عشاق الإلكترونيات إطلاق iPhone 17 Air الذي سيكون من بين أكثر هواتف شركة آبل تميزا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون أنحف هواتف آبل، إذ سيأتي هيكله بسمك 5.5 ملم فقط، وسيكون الهيكل مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68، كما سيزود الجهاز بتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

وستكون شاشة الهاتف من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2868/1320) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 458 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م.

وسيعمل الجهاز بنظام iOS 26، ومعالج Apple A19 Pro المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات من آبل، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية ستكون بدقة 48 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4k بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية تأتي بدقة 12 ميغابيكسل.

كما دعمت آبل جهازها المُنتظر بتقنية Bluetooth 5.3، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية Face ID، وتقنية لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.