كم ساعة نوم تحتاج يومياً ؟ وكيف تُسَدِّد "ديون النوم" التي عليك !

أكد خبراء النوم على أهمية حصول الإنسان على قدر كاف من النوم يتناسب مع الصحة والعمر.

وقال موقع «ويب ميد» الطبي إنك إذا لم تحصل على قسط كافٍ، فسيُصبِح لديك «دَين نوم»، وسيطالبك جسمك لاحقاً بسداد هذا الدَّين.

وذكر الموقع أن مدة النوم التي يحتاج إليها الشخص تعتمد على عوامل عديدة، منها عمره، وبشكل عام ينصح الخبراء بهذه الساعات:

* يحتاج الرضع (من عمر يوم إلى 3 أشهر) من 14 إلى 17 ساعة يومياً.

* يحتاج الرضع (من 4 إلى 11 شهراً) من 12 إلى 15 ساعة يومياً.

* يحتاج الأطفال الصغار (من سنة إلى سنتين) من نحو 11 إلى 14 ساعة يومياً.

* يحتاج أطفال ما قبل المدرسة (من 3 إلى 5 سنوات) من 10 إلى 13 ساعة يومياً.

* يحتاج الأطفال في سن المدرسة (من 6 إلى 13 عاماً) من 9 إلى 11 ساعة يومياً.

* يحتاج المراهقون (من 14 إلى 17 عاماً) من نحو 8 إلى 10 ساعات يومياً.

* يحتاج معظم البالغين من 7 إلى 9 ساعات، مع أن البعض قد يحتاج إلى 6 ساعات فقط أو 10 ساعات يومياً.

* يحتاج كبار السن (من 65 عاماً فأكثر) من 7 إلى 8 ساعات من النوم يومياً.

وغالباً ما تحتاج النساء في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلى ساعات نوم أطول من المعتاد، لكن الخبراء يقولون إنه إذا شعرتِ بالنعاس خلال النهار، حتى أثناء القيام بالأنشطة المملة، فأنت لم تحصلي على قسط كافٍ من النوم.

علامات الحرمان من النوم

من العلامات الشائعة لعدم حصولك على قسط كافٍ من النوم ما يلي:

* النوم خلال 5 دقائق من الاستلقاء

* فترات قصيرة من النوم خلال ساعات الاستيقاظ (نوم قصير)

* الحاجة إلى منبه للاستيقاظ في الوقت المحدد يومياً

* الشعور بالخمول عند الاستيقاظ صباحاً أو طوال اليوم (خمول النوم)

* صعوبة في النهوض من السرير يومياً

* تقلبات المزاج

* النسيان

* صعوبة في التركيز على مهمة ما

ما تداعيات قلة النوم على صحة الإنسان؟

بحسب الخبراء، فإن قلة النوم قد تسبب:

* مشكلات في الذاكرة

* الشعور بالاكتئاب

* قلة الدافع

* الانفعال

* بطء رد الفعل

* ضعف جهاز المناعة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض

* شعور أقوى بالألم

* زيادة احتمالية الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، والنوبات القلبية، والسمنة

* تجعُّد الجلد والهالات السوداء تحت العينين

* الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن

* صعوبة في حل المشكلات واتخاذ القرارات

* سوء اتخاذ القرارات

* الهلوسة