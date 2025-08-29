الشرع يتغزّل باللبنانيين: "شاطرين ومبسوطين وبيلبقلهم الفرح" ... ( فيديو )

أشاد الرئيس السوري، أحمد الشرع، بالشعب اللبناني، واصفا إياه بأنه شعب يليق به و"بيلبقله" الفرح.

وأضاف الشرع خلال اجتماع في القصر الجمهوري السوري أن "لبنان فيه شعب وناس شاطرين، ومبسوطين شوي، وأبعد ما يكونوا عن حالة النزاعات والحرب، وبيلبق الها أن تكون منطقة سياحية ومصرفية، لا منطقة نزاعات".

وكان الشرع قد قال قبل أيام إن دمشق تريد بدء صفحة جديدة مع لبنان، ولا تريد التحكم فيه، مشيرا إلى أن سوريا الجديدة تنازلت عن الجرح الذي سببته اعتداءات حزب الله عليها.

وأوضح الشرع في لقاء مع وفد إعلامي عربي في دمشق، إن لبنان عانى من السياسات السورية خلال سنوات حكم الأسدين.

وأكد الرئيس السوري أنه يحب أن يفهم اللبنانيون أن "سوريا الجديدة لا تريد التحكم في لبنان والتنظير عليه، ويجب أن لا يحس اللبنانيون بأن سوريا تتعامل معهم كالأخ الأكبر. فأفضل شيء لسوريا دخول البيوت من أبوابها".