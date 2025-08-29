تكميم معدة طفلة عمرها 9 سنين يغضب المصريين .. والطبيب يبرر بهذه الأسباب

خضعت طفلة مصرية تبلغ من العمر 9 سنوات لعملية تكميم معدة، بعدما واجهت مضاعفات صحية خطيرة نتيجة إصابتها بالسمنة المفرطة.

وأعلنت نقابة الأطباء في مصر أنها بدأت التحقيق مع الطبيب بعد ورود عدد من الشكاوى التي استنكرت الزج بطفلة في مثل هذا العمر بعملية من هذا النوع.

و قال وكيل النقابة العامة للأطباء الدكتور جمال عميرة، في تصريحات صحفية أن النقابة قررت استدعاء الطبيب والتحقيق معه، لمعرفة دوافع إجراء العملية التي أثارت غضب المصريين، موضحاً أن نشر فيديو إجراء الجراحة يمثل انتهاكا بحد ذاته أيضا لخصوصية المريض.

وأكد عميرة إن إجراء تكميم معدة لطفلة في التاسعة أمر غير مألوف طبياً حتى مع موافقة الأهل، ويجب أن يخضع للمساءلة.

وكان الطبيب هشام عبد الله، الذي أجرى الجراحة، قد أوضح في فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن روان التي تبلغ من العمر 9 سنوات، كانت تعاني من سمنة مفرطة أدت لمضاعفات خطيرة، ما انعكس سلبًا على حالتها الصحية وأدى إلى إصابتها بتقوس في الساقين، وظهور خشونة مبكرة في الركبتين.

كما أكد أن الصغيرة خضعت لعدة برامج علاجية من أجل إنقاص الوزن، إلا أنها لم تحقق نتائج ملموسة، ما دفع الفريق الطبي إلى اللجوء للتدخل الجراحي بعد موافقة كاملة من أسرتها، وأوضح الطبيب المصري أن القرار جاء بعد فشل جميع المحاولات التقليدية لإنقاص وزن الطفلة وصعوبة السيطرة على المضاعفات.