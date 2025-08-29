محاضرة حول «الدراماتورجيا» في كلباء

شهد المركز الثقافي بمدينة كلباء محاضرة حول «الدراماتورجيا»، في إطار دورة عناصر العرض المسرحي الـ12، التي تنظمها سنوياً دائرة الثقافة لدعم هواة المسرح وصقل مهاراتهم، بهدف إبرازهم عبر مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تقام دورته الـ12 في الفترة من 26 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبلين.

قدم المحاضرة الكاتب العراقي، فيصل جواد، وركز في بداياتها على تعريف المتدربين بمفهوم مصطلح الدراماتورجيا، وآليات عمل «الدراماتورج»، ودوره المحوري في صناعة العرض المسرحي، وفي هذا السياق أشار جواد إلى أن الدراماتورج، أو المستشار الدرامي، هو الفنان الذي يُعهد إليه بمهمة تحليل النص المسرحي، وفهم شخصياته، واستكشاف أبعاده الثقافية والاجتماعية، ومساعدة المخرج وفريق العمل على تقديمه في صورة تضمن انجذاب وتفاعل الجمهور له.

وتطرق المحاضر إلى تكاملية العلاقة بين الدراماتورج والمخرج في صياغة وإعداد النص للعرض، بما يضمن عملاً مسرحياً متماسكاً من الناحية الفنية، وقادراً على إحداث التأثير المطلوب في المتفرجين.

وشهدت المحاضرة تجربة تطبيقية، حيث وزّع المحاضر نصوصاً مسرحية قصيرة على المتدربين، واختار بعض المقاطع النصية ليظهر كيفية اختزالها أو تغييرها أو تكييفها بحيث تتناسب مع وجهة نظر المخرج والسياق الثقافي للعرض.

كما تحدث جواد عن امتداد دور الدراماتورج من مرحلة ما قبل العرض إلى مرحلة إعداده، وذلك من خلال طرح الملاحظات والأسئلة النقدية.