حضور قوي لهوليوود و«غزة» في مهرجان البندقية

يشهد مهرجان البندقية السينمائي، الذي انطلق أمس، حضوراً زاخراً بالنجوم الهوليووديين، يتقدمهم الممثل الأميركي، جورج كلوني، أحد أبرز الأسماء هذا العام، وإيما ستون، كضيفين مميزين على السجادة الحمراء في الحدث الإيطالي، إضافة إلى قضية غزة التي تبرز بشكل واضح ومؤثر.

وفي العام الماضي، أشعل حضور النجمين الصديقين جورج كلوني وبراد بيت حماسة الحاضرين في جادة ليدو، التي اكتظت بالمعجبين والمصورين المتحمسين لالتقاط هذه اللحظات الخاصة بين الممثلين، اللذين تجاوزا الـ60 من عمريهما.

وفيما وصل كلوني إلى البندقية على متن تاكسي مائي، شوهدت النجمتان إيما ستون وجوليا روبرتس، وكانت روبرتس ترتدي سترة تحمل صورة المخرج لوكا غوادانيينو.

وكان الافتتاح مناسبة لمنح جائزة الأسد الذهبي الفخرية للمخرج الألماني، فيرنر هيرتسوغ، الذي يبلغ قريباً 83 عاماً، عن مجمل مسيرته.

وتُثير حرب غزة ضجة في المهرجان، مع عرض فيلم «صوت هند رجب» ضمن المسابقة الرسمية، وتتناول فيه المخرجة التونسية، كوثر بن هنية، قصة مقتل طفلة فلسطينية في السادسة من عمرها مع عدد من أفراد عائلتها، أثناء محاولتهم الفرار من القصف الإسرائيلي.

وأثارت التسجيلات الصوتية المستخدمة في الفيلم للمكالمة بين هند رجب وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قبل موتها، تأثراً في مختلف أنحاء العالم بعد بثها.